L’ormai ex vice di Pep Guardiola è tornato a parlare della finale di Champions tra Manchester City e Inter, con un elogio ai nerazzurri

Enzo Maresca ricomincerà da 0 al Leicester. L’ormai ex vice di Guardiola sulla panchina del Manchester City torna a parlare della finale di Champions vinta per un soffio contro l’Inter:

LE PAROLE- «Manchester City favorito sull’Inter? Beh, chi la pensava così non conosce l’Inter di Inzaghi. A noi al City una cosa del genere non è mai passata per la testa. Abbiamo sempre pensato che sarebbe stata una finale complicata, equilibrata. Il ritorno con il Madrid è stata la partita perfetta Può essere. Per quello che era successo l’anno prima al Bernabeu, per il peso del Madrid e perché è stato realizzato tutto ciò che avevamo pensato. Parlavamo di Haaland: non ha segnato nessuno dei 4 gol però aveva sempre due uomini addosso e ciò offriva libertà ad altri, che abbiamo sfruttato. Lui è anche questo oltre ai 52 gol stagionali: costringe gli avversari a preoccuparsi di lui. E se provano a silenziare uno dei nostri fiati, rispondiamo dando aria agli strumenti a corda»

La dichiarazione è stata resa nota dalla Gazzetta dello Sport.

