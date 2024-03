L’arbitro Fabio Maresca ha diretto l’ultimo Inter-Juventus e ha svelato un bellissimo episodio con Nicolò Barella assoluto protagonista

L’arbitro Fabio Maresca ha raccontato alla Domenica Sportiva il bel gesto di fair play di Nicolò Barella avvenuto nello scorso Inter-Juventus.

FAIR PLAY BARELLA – «Avevo assegnato la rimessa all’Inter, poi ho visto protestare due giocatori della Juve in maniera autentica. Il che mi ha fatto capire di aver sbagliato, quindi ho chiesto a Barella se l’avesse toccata lui. Con grande correttezza ha ammesso di averla toccata, così ho cambiato la decisione. In generale, Inter-Juve, su cui c’era grande aspettativa, si è rivelata una partita in cui la prestazione arbitrale è stata giudicata bene da tutti. Io vorrei girare i complimenti ai giocatori, hanno avuto in quella gara un atteggiamento costruttivo, al di là del gesto di Barella. Idem allenatori e dirigenti, ci hanno messo nelle condizioni migliori per fare bene».

L’articolo Maresca esalta Barella: «Ecco il suo gesto di fair play con la Juve» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG