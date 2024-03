La Gazzetta dello Sport svela le intenzioni di Steven Zhang con l’Inter nella sua edizione odierna, oltre a parlare del futuro di Inzaghi

La Gazzetta dello Sport analizza le intenzioni di Steven Zhang, proprietario dell’Inter, e il futuro di Simone Inzaghi nella propria edizione odierna.

FUTURO INZAGHI – «Inzaghi possiede le chiavi di questa auto diventata ormai fuoriserie: da traballante allenatore di passaggio, è ormai diventato per meriti sul campo un manager di alta responsabilità “stanziale” a Milano. Simone ha rinnovato già due volte da quando è a Milano e ora “scade” nel 2025, ma il desiderio (reciproco) di stare insieme è tale che il rinnovo, scontato, possa non essere solo di un anno come avvenuto l’ultima volta, ma spingersi fino a due. Nel caso, Inzaghi verrebbe blindato fino al 2027, proprio la nuova data di scadenza dei dirigenti dell’area sportiva, da Beppe Marotta a Piero Ausilio»

ZHANG ALL’INTER – «È Zhang stesso a volere che si continui con questo assetto vincente, anche perché lui per primo è saldo al timone. La sua firma ormai in arrivo per una nuova intesa con Oaktree, che riscadenzi il prestito ricevuto nel 2021, è un passaggio chiave tra presente e futuro nerazzurro. Steven tre anni fa aveva ricevuto dal fondo americano 275 milioni, diventati nel frattempo 350 circa. Ora, anticipando la scadenza per la restituzione fissata il 20 maggio, gioca la carta del rifinanziamento: altro ossigeno per un paio di anni almeno, anche se i tassi di interesse sono destinati a salire rispetto all’attuale cancello (già alto) del 12%. In ogni caso, Zhang non è più esposto al vento come una volta, parla di progetti a medio-lungo termine e vuole prendere un aereo per Milano a inizio aprile per gli eventuali quarti di Champions»

