Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Enzo Maresca dice la sua sulla finale di Champions League vinta dal Manchester City (di cui è allenatore in seconda) contro l’Inter.

SU GUARDIOLA – «Pep è un vincente, in pochi anni ha conquistato 35 titoli e 12 dei 15 campionati a cui ha partecipato. Vuole trionfare in Champions non certo per zittire la critica ma perché la vittoria è il suo obiettivo ogni volta che scende in campo. Comunque ora quella domanda non la sentirà più»

INTER SFAVORITA PRIMA DELLA FINALE? – «Beh, chi la pensava così non conosce l’Inter di Inzaghi. A noi al City una cosa del genere non è mai passata per la testa. Mai. Abbiamo sempre pensato e saputo che sarebbe stata una finale complicata, equilibrata e decisa da una giocata. E non per falsa modestia, ma per grande rispetto. Quando Pep ha detto che gli italiani sullo 0-0 pensano di essere in vantaggio è stata considerata come una frecciata, ma non è così: c’è chi con lo 0-0 è perfettamente a suo agio e chi ha l’ansia di sbloccare la partita. Lo dico da italiano: è una questione di abitudini mentali. L’Inter poi è una squadra solida, compatta, che difende bene senza stressarsi. Noi avevamo il pallino del gioco, ma loro non erano in sofferenza»

GUARDIOLA IN GINOCCHIO NELL’OCCASIONE DI LAUTARO – «Perché sapeva perfettamente quanto era pericoloso l’avversario. Se l’Inter avesse segnato per noi sarebbe stato molto complicato rovesciare la gara»

