Massimo Marianella è deciso, ecco il pensiero del telecronista sulla lotta Scudetto e poi tutte le altre dopo Inter e Juventus

Intervenuto direttamente dagli studi di Sky Sport, il noto telecronista Massimo Marianella ha parlato così della lotta Scudetto. Pensiero su Inter, Juventus e poi tutte le altre, anche se solo le prime due crede possano competere per il tricolore.

LE PAROLE – «Dal terzo al nono posto tutte lottano per il quarto posto, sono tutte lì in ballo. Solo Juve e Inter lottano per lo scudetto. Tutte le altre, fino al nono posto, lottano per un posto in Champions».

L’articolo Marianella graffia: «Scudetto? Solo Inter e un’altra. Poi le altre…» proviene da Inter News 24.

