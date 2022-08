Queste le parole del giornalista Massimo Marianella che ha parlato a Sky Sport dell’Inter e della prossima Serie A.

Ecco le parole del giornalista Massimo Marianella che ha parlato a Sky Sport dell’Inter: “Inter favorita? Sì. In questo momento, anche se tutte le squadre si stanno comunque ancor di più rinforzando, io credo che Inter e Juventus partano in prima fila. Credo che in questo momento sia così, con Roma e Milan in seconda fila e il Napoli che scala probabilmente una fila indietro. Forse la Fiorentina fa un passo avanti.“

Lautaro Martinez

A TMW Massimo Brambati tira una frecciata alla Juventus: “Io credo che in questo momento i dirigenti bianconeri dormono. Per me non sono da Juventus quei dirigenti, non lo dico solo io ma anche tantissimi addetti ai lavori. Chi è che non vendeva Bremer a 50 milioni? La Juventus mi sembra diventata l’Inter di Massimo Moratti. Un giocatore che veniva proposto ad altri a 3 milioni, veniva proposto all’Inter pochi giorni dopo a 10.“

