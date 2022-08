Queste le parole di Charles De Ketealere, il nuovo trequartista del Milan che si è presentato in conferenza stampa.

Ecco le parole del nuovo trequartista dei rossoneri, Charles De Ketealere che si è presentato in conferenza stampa: “Le ultime settimane sono state intense e difficili, ho esperesso ai miei agenti ho espresso la volontà di venire al Milan, ho rinunciato a qualcosa ma l’importante era venire qui. Non è importante come pronunciate il Milan, ho scelto il Milan perchè ho visto che progetto c’è per i giovani e come sono cresciuti. Mi piace molto l’aspetto passionale dei tifosi, la loro passione è fondamentale. Sono pronto contento e abituato ad affrontare i ritmi alti e questa intensità.”

Charles De Ketelaere

Se ha soprannomi: “Non ho un soprannome mi chiamo Charles. Qui a Milanello sono stato sorpreso dall’intensità e dal coinvolgimento di tutti, si capisce come siano diventati campioni. Mi sono sentito subito ben accolto da tutti, si interessano a me, l’impressione è positiva di tutti i compagni di squadra.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG