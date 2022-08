Gianluca Petrachi, l’ex ds del Torino e della Roma parla dell’Inter e della prossima Serie A che sta per partire.

Queste le parole dell’ex ds di Roma e Torino, Gianluca Petrachi che ha parlato a Sky Sport di Inter e della prossima stagione: “Io credo che l’Inter rimanga organicamente la squadra più forte. Il campionato scorso, al di là della bravura del Milan, credo l’abbia perso l’Inter: rimango dell’avviso che sia la squadra da battere. Poi il Milan sta continuando a lavorare bene, ha in testa i suoi obiettivi e li sta cercando di portare avanti. La Juventus ha fatto delle cose importanti. Io vedo l’Inter, la Roma e il Milan nella prima fascia, poi ci sono le altre.“

Romelu Lukaku

Stefano Eranio parla invece così a TMW Radio: “Il bello del calcio è che parla il campo. Io credo che la Roma si sia avvicinata ma non per lo Scudetto, il Napoli bisogna capire come si inseriranno i nuovi e se ne prenderanno altri di livello. Sono più convinto che Juve, Inter e Milan si giocheranno il titolo.“

