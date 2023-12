Andrea Marinozzi, giornalista di Sky, ha parlato così della Juve dopo la vittoria contro la Roma. Le sue dichiarazioni

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Andrea Marinozzi ha parlato dei buoni propositi della Juve per il 2024.

PROPOSITO PER IL 2024 – «Allegri si augura di continuare così. La Juventus ha trovato un equilibrio che a inizio stagione non aveva. Il suo modo di giocare le porta delle limitazioni offensive, però ha trovato un equilibrio bello, sfruttando le qualità che ha. Ad esempio la bravura sulle palle inattive. Le cose buone che fanno col pallone devono continuare a farle, come la fluidità a destra. Mi piacerebbe poi vedere che effetto fa la Juve con una punta più Chiesa ed Yildiz».

