Arrigo Sacchi, ex allenatore, si è espresso così sulla Juve in chiave lotta Scudetto. Le sue dichiarazioni

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato così di Juventus.

JUVE ROMA – «Direi, prima di tutto, vittoria meritata. In una partita che ha visto dominare il calcio speculativo e poco brillante, i bianconeri hanno fatto qualcosa di più della Roma».

VLAHOVIC – «Ha lottato, si è mosso molto, ha partecipato alla manovra. Bravo».

FASE DIFENSIVA – «Lì dietro non concedono un centimetro agli avversari. Sempre concentrati e sempre attenti. Va detto che la Roma li ha agevolati perché ha attaccato poco e male. Lukaku ha toccato pochi palloni e Dybala non era brillante».

SCUDETTO JUVE – «Ci sono, i bianconeri. Eccome, se ci sono… Io credo che le grandi imprese nascano da tre componenti fondamentali: lo spirito di squadra, le forti motivazioni e il gioco. La Juve ha le prime due qualità, manca ancora il gioco».

JUVE SENZA COPPE EUROPEE – «È proprio così. Ha la possibilità di provare e riprovare, di caricare le batterie, di motivare la squadra. Quando sei impegnato sia in campionato sia in Champions League, fai fatica a passare da un impegno all’altro. Io credo che non partecipare alle coppe europee possa dare un bottino di 10 punti in più».

PUNTO FORTE – «Lo spirito di squadra, che nelle ultime stagioni aveva un po’ perso, e le forti motivazioni. Il gruppo ha giocatori maturi che s’impegnano al massimo e trascinano i più giovani. Come squadra i bianconeri sono più intensi dell’Inter: forse hanno meno qualità di gioco, ma sicuramente più spirito collettivo».

PUNTO DEBOLE – «Nella fase offensiva si appoggiano sempre alle qualità individuali e quasi mai alla manovra corale. Qui ci sono ampi margini di miglioramento».

The post Sacchi crede nella Juve: «Per lo Scudetto lei c’è! Ha solo questo punto debole da migliorare» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG