Mercato Juve: c’è un RETROSCENA su Allegri. Cosa sta succedendo per il centrocampista in vista di gennaio

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24 nell’edizione dedicata al calciomercato, non c’è un nome che convince Massimiliano Allegri in questo momento per quanto riguarda il centrocampista.

Kalvin Phillips e Pierre-Emile Hojbjerg sono al momento le due strade del mercato Juve per gennaio, ma nessuno dei due stuzzicherebbe appieno il tecnico bianconero.

The post Mercato Juve: c’è un RETROSCENA su Allegri. Cosa sta succedendo per il centrocampista appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG