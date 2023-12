Maurizio Pistocchi, sul suo profilo X ufficiale, ha parlato così della vittoria della Juve contro la Roma.

Grazie al gol di #Rabiot al 47’ la #Juventus batte la #Roma conquista la 13^vittoria in campionato e sale a -2 dall’#Inter capolista. Partita in sostanziale equilibrio, tra due squadre abbastanza statiche che hanno privilegiato la fase difensiva. Nel 1^T al 4’ palo di #Cristante… pic.twitter.com/miEYdvG4Y8 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 30, 2023

IL COMMENTO – «Grazie al gol di #Rabiot al 47’ la #Juventus batte la #Roma conquista la 13^vittoria in campionato e sale a -2 dall’#Inter capolista. Partita in sostanziale equilibrio, tra due squadre abbastanza statiche che hanno privilegiato la fase difensiva. Nel 1^T al 4’ palo di #Cristante , poi due occasioni per #Vlahovic e #Kostic. Nel 2^T dopo il vantaggio bianconero il possesso palla della #Roma si è infranto sul muro difensivo della #Juve che in contropiede è andata più vicina al 2:0 con #McKennie e #Chiesa della #Roma al gol del pari».

