Il giornalista Andrea Marinozzi si è espresso su Romelu Lukaku e la sua cavalcata all’Inter: «Ideale che resti un altro anno»

Dagli studi di Sky Sport, il giornalista Andrea Marinozzi parla così di Romelu Lukaku e la sua stagione all’Inter:

LE PAROLE– «Lukaku sta dando ai tifosi un finale di stagione di ottimo livello e sta convincendo anche i più scettici: è distante dal progetto Chelsea, che vive molto in confusione, che però non ha un numero 9. Sarebbe ideale per tutte e tre le parti che Lukaku resti un altro anno in prestito all’Inter: non lo vedo al Chelsea, vedo più che i Blues lo mettano sul mercato»

