Antonio Cassano ha detto la sua sulla finale di Champions che vedrà affrontarsi Inter e Manchester City: le parole

Ospite a BoboTv, Antonio Cassano apre una parentesi sulla finale di Champions League e sulle due squadre che si giocheranno il trofeo: Inter e Manchester City.

LE PAROLE- «Finale? Vedo Dzeko, è andato avanti così e andrà avanti così. Unico dubbio Mkhitaryan-Brozovic. Ma non può bastare questa Inter col Manchester City. Non si può fare 50 e 50 la finale di Champions League. L’Inter è fortissima, in Champions League ha avuto una strada facilitata e ha fatto bene. In gare secche può succedere di tutto, ma a bocce ferme gli inglesi sono più forti».

L’articolo Cassano: «Finale di Champions? Inter facilitata per un motivo» proviene da Inter News 24.

