Mino Taveri ha fatto il punto della stagione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, con la finale di Champions all’orizzonte

A Sport Mediaset, Mino Taveri parla così di Simone Inzaghi e della stagione disputata dalla sua Inter, chiamata ad affrontare il Manchester City nella finale di Champions League:

LE PAROLE- «Due coppe vinte e la finale di Champions League possono compensare la delusione per le 12 sconfitte in campionato? Per il momento forse no, ma è vero che la finale non è una cosa facile. Ha i meriti di essersi rialzato bene nei momenti difficili, di aver recuperato Lukaku e aver consolidato un centrocampo di grande spessore. I suoi meriti sono tanti e spero che dovesse andar male col City questo non pregiudichi il suo futuro. Un allenatore che vince va applaudito»

L’articolo Taveri: «Inter, i meriti di Inzgahi sono tanti. Col City…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG