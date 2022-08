Il terzino sinistro del Napoli Mario Rui si esprime sul nuovo ciclo del club azzurro e sulla possibile trattativa riguardante Cristiano Ronaldo.

Mario Rui parla di Cristiano Ronaldo a Radio Kiss Kiss Napoli: “Un calciatore delle sue qualità può fare bene ovunque, e dove sente stima e calore dei tifosi diviene incontenibile. Sono di parte ma Cristiano è Cristiano. Un mito in Portogallo. Se dovesse arrivare in azzurro penso che come in qualsiasi spogliatoio del mondo, saremmo disposti ad accoglierlo a braccia aperte“.

Cristiano Ronaldo

“Dobbiamo fare innamorare tutti di questo nuovo Napoli. Il progetto nuovo che è iniziato quest’anno è solido. Le basi c’erano già, non era facile sostituire chi è andato via, ma chi è arrivato sta dando un grande contributo. La nostra identità di gioco è quella di tenere quanto più possibile il pallone per limitare gli attacchi avversari. Nel calcio vince chi fa più gol e per adesso stiamo avendo la meglio. La strada è lunghissima, non diventiamo scarsi da un mese all’altro ma non siamo nemmeno fenomeni. Passo dopo passo vediamo cosa succede”.

