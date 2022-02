Il difensore portoghese del Napoli Mario Rui ha parlato di Sarri e della prossima gara di Europa League Porto-Lazio.

Il terzino sinistro del Napoli Mario Ruiz ha espresso il suo parere su Maurizio Sarri e su Porto-Lazio nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano portoghese A Bola. “Sarri è un grande allenatore, uno dei migliori che ho avuto, per la professionalità che mette nel suo lavoro, ma anche per il divertimento che sa portare in ogni allenamento e in ogni partita. Sa mescolare queste due cose”.

Pallone Europa League

“Dice sempre che mentre svolgi la tua professione, puoi farlo in modo divertente. Questa è una caratteristica forte di Sarri. L’altra è che è molto studioso, un pensatore calcistico, che cerca di anticipare tutto. Porto-Lazio? Sono sicuro che conosce già la struttura del Porto, ogni sua analisi è molto profonda, analizza tutto e di più. Sarà molto preparato per le partite e non sarà facile per nessuna delle squadre”.

