Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ha indicato la via ai compagni per cercare di mettere in difficoltà il Liverpool.

Hakan Calhanoglu ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa della vigilia di Inter-Liverpool di domani. “Abbiamo giocato bene col Real, in casa e fuori, quella mancanza deriva dalle occasioni che abbiamo sbagliato. Noi se domani facciamo gol dobbiamo chiudere la gara. Noi creiamo sempre tante occasioni ma dobbiamo fare gol. Domani ce ne saranno 2-3 occasioni e dobbiamo sfruttarle sarà una partita molto intensa contro il Liverpool. I miei segreti sono il mio cuore e la mia mentalità. Sono arrivato in una squadra che ha mentalità vincente enorme, che ha vinto già il campionato. Ringrazio i miei compagni perché mi hanno dato una grande mano. Gioco in un altro ruolo che mi piace molto, ho più la palla. Il resto dipende da me e dai miei compagni. Sicuramente è cambiato il mio modo di giocare, la tattica. Sono migliorato in questo gruppo anche grazie al mister e allo staff, mi aiutano tutti i giorni. Io questo lo sento e faccio quello che devo fare sul campo”.

Pallone Champions League

“La Champions è sempre un sogno, vediamo domani cosa succede. Noi dobbiamo stare uniti. Se domani facciamo il nostro gioco secondo me faremo qualcosa di buono. Noi speriamo domani di passare, per noi giocatori queste partite sono importanti. I centrocampisti del Liverpool sono dinamici e lo sappiamo, domani andiamo sul campo con personalità. Io sono pronto perché aspettavo questa partita. Confrontarsi con una squadra forte permette di capire la nostra personalità nello stare in campo”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG