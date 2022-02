È molto fiducioso Carlo Ancelotti prima del big match di Champions League contro il Paris Saint Germain.

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha cercato ritrasmettere calma ai suoi giocatori nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il PSG. “Le mie sensazioni sono buone. Abbiamo tutta la fiducia del mondo. La partita è difficile contro un avversario che ha l’aspirazione di vincere la Champions. Potrebbe essere una finale e nessuno si stupirebbe. La pressione che hanno entrambe le squadre è quella di affrontare una grande rivale ed è una pressione che va gestita bene. L’unica cosa a cui dobbiamo pensare è che dobbiamo tirare fuori il meglio di noi stessi“.

Pallone Champions League

“Queste partite non sono difficili da preparare per un allenatore perché sono sicuro che il giocatore ha molte motivazioni. Ho bellissimi ricordi di quando ho lavorato qui. Domani affronteremo una squadra magnifica, in cui Pochettino sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo modi di giocare simili e per vincere dovremo dare il meglio. Allenare non è difficile per me. Più è grande il club, più mi diverto. È un piacere allenare a Madrid come a Parigi“.

