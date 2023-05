Giancarlo Marocchi ha parlato della vittoria dell’Inter col Sassuolo, con un focus su una schematizzazione precisa di Inzaghi

Ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Marocchi parla così dell‘Inter, all’indomani della vittoria contro il Sassuolo:

INTER SASSUOLO– «Il gol di Lukaku semplifica il lavoro dell’Inter, ci sono 15 giocatori in forma perfetta, hanno capito che l’obiettivo è talmente importante che anche uno come Lukaku, costato 110 mln, accetta di essere la riserva di Dzeko. Al Milan l’anno scorso tutti erano contenti di portare i palloni o l’acqua, quest’anno l’approccio è cambiato. L’Inter ha un obiettivo, Dzeko è fresco per la Champions mentre Lukaku si dà da fare in campionato. Lo schema fisso di Inzaghi aiuta nelle rotazioni: chi entra, deve fare quello ed è il sostituto del titolare»

