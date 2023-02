Sono queste le parole di Giancarlo Marocchi che su Sky Sport parla del derby tra Inter e Milan, ecco cosa dice.

Ecco le parole di Giancarlo Marocchi, parla così su Sky Sport del derby tra Inter e Milan, le sue parole: “Oltre ai tre punti anche l’aspetto psicologico conta tantissimo. Per il Milan sarebbe la mazzata finale. L’Inter quando c’è la partita secca diventa pericolosa, lo abbiamo visto nelle gare di coppa. Visto che oggi ci sono solo novanta minuti di derby, i nerazzurri sono favoriti per andare al secondo posto e soprattutto allungare sul quinto. Una partita fondamentale per la corsa alla Champions League.“

Luigi Garlando alla Gazzetta dello Sport ne parla così: “Derby che non contano non li hanno ancora inventati. Basta rimuovere la sottile patina di tristezza che lo ricopre per scoprire che anche questo pesa. E pesa parecchio. La tristezza c’è ed è inconfutabile, nel senso che Inter e Milan hanno vinto gli ultimi due scudetti e stasera si affrontano rispettivamente a 13 e 15 punti dalla vetta. Uno scontro diretto che vale la Champions Con 5 squadre raggruppate in 2 punti, in lotta per 3 poltrone Champions, è peccato mortale sperperare e, ancora di più, farlo in uno scontro diretto.”

