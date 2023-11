A Radio Bianconera, l’ex Juve Domenico Marocchino ha commentato così il Derby d’Italia.

MAROCCHINO – «Non era facile fare il gol che ha trovato Vlahovic, non era banale. Sul gol dell’Inter Gatti ha le sue colpe, al di là dei meriti degli attaccanti nerazzurri. Alla fine credo che ai punti abbia vinto la Juventus. Come potenzialità di squadra, l’Inter ha la rosa più forte della Serie A, ieri i bianconeri hanno strappato un punto pur essendo in totale emergenza».

