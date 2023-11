Mercato Juve, Marotta vuole bruciare Giuntoli e la concorrenza! Colpo a zero, tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Inter resta ottimista e fiduciosa sull’accordo con Tiago Djaló come svincolato per giugno 2024. La trattativa è in corso e l’Inter vuole che sia il primo acquisto per la prossima stagione.

Il difensore, come noto, è accostato anche alla Juventus.

