Beppe Marotta esce allo scoperto: l’ex ad della Juventus è tornato a parlare del confronto tra Conte e Allegri

Dal Festival di Trento, Beppe Marotta è tornato a parlare di Conte ed Allegri, allenatori che hanno lavorato con lui alla Juve.

LE PAROLE – «Il comune denominatore è che entrambi sono vincenti. Per me è una caratteristica che un allenatore deve avere. Poi chiaramente sono profili diversi ma sanno trasmettere una mentalità vincente. Sono due persone che mi hanno regalato delle grandi emozioni. Prendo il jolly, è difficile scegliere fra Allegri e Conte. Fra Icardi e Lukaku? Mah….viste come sono andate le cose a questo punto scelgo Icardi».

