Pogba, splendido siparietto con un gruppetto di tifosi: ecco cos’è successo in questo difficile momento per il giocatore

A volte basta poco per strappare un sorriso. E’ il caso di Paul Pogba che, come racconta Gazzetta.it, ha sentito ancora su di sè l’amore della gente della Juve, che non lo lascia solo in questo momento così complicato.

Fermato vicino Piazza San Carlo per una foto, il francese ha visto poi la sua Jeep circondata da un gruppetto di tifosi, che lo hanno incoraggiato a non mollare proprio in una situazione così difficile.

