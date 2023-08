L’a. d. nerazzurro rivela quali saranno gli obiettivi per questa stagione.

RDS ha intervistato Beppe Marotta che parla anche del rapporto con Simone Inzaghi. “L’esperienza nasce dal vivere certe emozioni, paradossalmente la sconfitta ti dà la rabbia di voler dimostrare di essere ancora bravi e competitivi. La finale di Champions raggiunta è servita moltissimo”.

Simone Inzaghi

“4-5 anni fa avevamo giocatori che non avevamo mai vinto un titolo, oggi hanno un’autorevolezza diversa. Rinnova Quando c’è accordo, consenso e condivisione di strategia è chiaro che è automatico. La fortuna in Champions c’è stata ma c’è stato merito, non si arriva per caso in finale di Champions. Rifarei la stagione dell’anno scorso? Lo scudetto coinciderebbe con la seconda stella e sarebbe straordinario“.

L’articolo Marotta: “Con Inzaghi c’è accordo, consenso e condivisione di strategie, la seconda stella sarebbe straordinaria” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG