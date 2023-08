Il futuro di Joaquin Correa potrebbe davvero essere lontano dall’Inter dopo due stagioni deludenti: la scelta di Inzaghi

Prende sempre più piede l’ipotesi di un’addio all’Inter da parte di Joaquin Correa in questi ultimi giorni di calciomercato. L’argentino, dopo due stagioni deludenti, è finito sempre più ai margini del progetto nerazzurro e vorrebbe più spazio (come ammesso dall’AD Beppe Marotta proprio questa mattina). La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul suo futuro, sottolineando la scelta fatta da Simone Inzaghi di lasciarlo in panchina per tutti i 90 minuti contro il Monza.

Sulla rosea si legge: «Sabato Inzaghi non gli ha concesso nemmeno la passerella finale nel successo contro il Monza, addirittura avanzando Mkhitaryan in linea con la punta dopo aver sostituito Lautaro con un centrocampista. Messaggio chiarissimo: anche Simone ha perso fiducia nel suo pupillo, che da queste parti non ha inciso come ci si aspettava e che ora deve fare i conti con una situazione scomoda. All’Inter non sono arrivate offerte concrete ma ora il club è pronto a valutare anche la cessione in prestito. Correa pensa ancora di poter essere utile, però, a dieci giorni dalla fine del mercato, forzare la permanenza sarebbe un rischio enorme».

