L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato un’importante intervista in cui ha parlato di mercato.

Beppe Marotta ha aggiornato la situazione sulla trattativa per Benjamin Pavard a RDS. “Pavard si chiude oggi? No, oggi è impossibile ma siamo messi bene, è nostro obbligo essere ambiziosi. Non vogliamo illudere i tifosi, vogliamo tenere alti gli obiettivi”.

Giuseppe Marotta

“Quali sono? Prendere gente competitiva, d’esperienza, di autorevolezza e deve essere forte. Questa è una delle leggi del calcio: bisogna fare un mix tra giovani e meno giovani, con i soli giovani non si vince. Per me l’Inter ora è competitiva, possiamo fare valutazioni interne soggettive e poi confrontarci con gli avversari. Sono sempre le solite ad essere candidate per lo scudetto. Partiamo alla pari con tutte“.

