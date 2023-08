Christian Brocchi, ex allenatore di Davide Frattesi, ha parlato della crescita del centrocampista, nuovo arrivato in casa Inter

Intervenuto sulle frequenze di Radio Tv Serie A su RDS, Christian Brocchi ha parlato così di Davide Frattesi. Il nuovo centrocampista dell’Inter era stato un suo calciatore ai tempi del Monza.

LE PAROLE – «Un po’ mi assomiglia come calciatore ma per sua fortuna segna molti più gol di quanti non ne facessi io. Anche con me ha fatto tanti gol. E’ migliorato tanto nella comprensione del gioco, all’inizio faceva delle corse inutili. Ora è molto più intelligente e quando strappa diventa devastante».

