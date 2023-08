L’ex Inter Lothar Matthäus, ora dirigente del Bayern Monaco, ha parlato della trattativa per l’approdo in nerazzurro di Pavard

Intervistato dal sito di scommesse Interwetten in Germania, Lothar Matthäus, conferma il buono stato della trattativa tra Inter e Bayern Monaco, sbilanciandosi su quello che sarà il futuro di Benjamin Pavard.

LE PAROLE – «Pavard vuole andare, l’ha chiaramente detto. Se non dovesse andare via ora, sarà libero l’anno prossimo. Credo che Pavard non sarà più un giocatore del Bayern Monaco il prossimo anno. Presumo che, come già accaduto per Lewandowski e, in senso opposto, per Kane, ci sia ancora da limare qualcosa sulle cifre. L’Inter non ha le stesse risorse finanziarie della Premier Legue, ma credo che alla fine verrà trovata una soluzione per il bene di tutte le parti in causa».

