L’allenatore ed il presidente sono rimasti molto sorpresi osservando all’opera un centrocampista o trequartista serbo. In una notte stellare a San Siro, sotto le luci della Champions League, l’Inter ha dimostrato ancora una volta la sua forza non soltanto riscuotendo una vittoria importante, ma anche mettendo in mostra una solidità difensiva che ha fatto ricordare le prestazioni della stagione precedente. Un evento che non si limita a un mero successo sportivo, ma che potrebbe aprire le porte anche al mercato, ma andiamo con ordine. Il ritorno alla vittoria in Europa Dopo la vittoria convincente in campionato contro l’Udinese, i nerazzurri hanno proseguito il loro cammino con una vittoria in Champions League contro la Stella Rossa. Non è tutto oro quello che luccica L’Inter è tornata a mantenere la porta inviolata, un qualcosa che mancava da diverse partite. Tuttavia, l’andamento della gara ha mostrato che non tutto è stato semplice. Le […]

