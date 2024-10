L’allenatore del Torino Paolo Vanoli (ex della sfida, era nello staff di Conte) ha presentato il match di San Siro. Paolo Vanoli in conferenza stampa ha parlato della gara di domani contro l’Inter: “E’ una sfida importante sotto tanti aspetti. E’ un periodo non positivo per noi, è l’opportunità di far vedere che possiamo tornare a fare cose importanti. Sapevo che poteva arrivare un momento così, è anche bello capire come uscirne”. Come reagire “Ho detto ai ragazzi di credere in ciò che facciamo. I periodi negativi fanno parte dei percorsi, una squadra come la nostra non può essere perfetta anche perché vanno migliorati i meccanismi. Bisogna essere equilibrati, sappiamo che incontriamo una grande squadra ma per fare qualcosa di importante serve coraggio. Dobbiamo giocare con personalità”. Le condizioni degli acciaccati “Vlasic è stato bravo ad allenarsi con noi, anche se non al top per febbre. Vanja (Milinkovic-Savic, ndr) è in gruppo, aveva preso una […]

