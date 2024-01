L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta interviene dopo le polemiche relative al mancato annullamento della rete segnata da Frattesi.

Beppe Marotta ha fatto un bilancio complessivo del girone d’andata dell’Inter a margine dell’Assemblea di Lega tenutasi oggi. “Intanto sono qui per fare un consuntivo perché al termine del girone d’andata, dopo sei mesi, è giusto fare un punto della situazione e riconoscere i meriti dell’Inter. Per essere prima meritatamente nel campionato di Serie A, frutto di un lavoro intenso, con grande senso di appartenenza da parte dell’allenatore e dei giocatori, di solidità da parte della società, e di un patrimonio indiscutibile rappresentato dalla nostra tifoseria. Per questo ci deve essere ampiamente riconosciuto il merito, e talvolta le statistiche aiutano a valutare i fatti. E le statistiche dicono che siamo primi con 48 punti, 15 vittorie, una sola sconfitta, migliore differenza reti e miglior attacco”.

Sulle frasi di Zazzaroni

“Non voglio entrare in polemica e in queste considerazioni capziose. Dico che da parte mia c’è esperienza, anche nel gestire certe situazioni. Poi lungi dal pensare che una società come l’Inter possa essere condizionata da favoritismi. Questo lo rimandiamo al mittente. Non ho colto dalla critica un sentimento del genere ma rimarco ancora una volta i meriti calcistici di una squadra che alle spalle ha una società solida”.

Presunti favori all’Inter

“L’ho già detto prima, sono nel calcio da più di 40 anni e ogni anno si parla di favori per questa o quella società. Non c’era il VAR prima, c’era esclusivamente l’occhio dell’arbitro, ora c’è e si continua a fare polemica. Fa parte del gioco e dico gioco apposta e dico che noi oggi siamo la lepre e la lepre deve essere capace di schivare le fucilate dei cacciatori. Fa parte dell’esperienza e della competenza che deve essere sempre riconosciuta”.

