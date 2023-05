Beppe Marotta ha parlato anche del futuro di Simone Inzaghi: il tecnico resterà in sella sulla panchina dell’Inter

Marotta si è espresso così su Inzaghi nel corso dell’evento Il Foglio a San Siro.

“Inzaghi rimane all’Inter? Penso di sì, le valutazioni su un allenatore non si fanno sugli episodi, ma bisogna guardare in grande. Il neo è, per l’Inter ma anche per altre grandi squadre, quello di aver fatto un campionato da spettatori. Siamo andati a caccia di profili che in termini di investimento non costavano niente, ma erano comunque giocatori di valore. Penso a Dzeko, Mkhytarian, Onana, Darmian hanno dimostrato con i fatti di essere da Inter”.

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Marotta: «Inzaghi resta all’Inter? Ecco cosa dico» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG