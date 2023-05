L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria contro il Milan

Inzaghi ha analizzato così la vittoria contro il Milan:

“Abbiamo fatto un primo tempo perfetto, un secondo dove non abbiamo rischiato quasi nulla. Grandisisma vittoria, ora manca l’ultimo passettino. Il divario doveva essere più ampio. Potevamo fare qualche gol in più. Prendiamoci questo 2-0. Sappiamo che mancano 90 minuti, più recupero, per raggiungere un grandissimo sogno”.

BILANCIO – “In venti mesi abbiamo fatto cose importanti. Sappiamo che abbiamo centrato una finale di Coppa Italia. Ma adesso non conta. Ora conta il futuro: il Sassuolo, poi ancora il Milan. Sappiamo che manca ancora qualcosina. Ma onore a questi ragazzi che stanno giocando con grandissima qualità”.

