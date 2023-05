Il presidente nerazzurro Steven Zhang si è goduto la vittoria di ieri senza eccedere nei festeggiamenti come del reso ha fatto tutta la squadra.

L’Inter lascia solo le briciole al Milan nella semifinale di andata di Champions League ma c’è un ritorno da giocare e non bisogna assolutamente pensare di aver già passato il turno. La Gazzetta dello Sport descrive la serata di Steven Zhang che ha gioito in tribuna prima di scendere negli spogliatoi per esultare con la squadra seppur in maniera controllata.

Sì perché il lavoro non è completato e ci sono anche da conquistare punti in campionato; nel frattempo la rosea sottolinea che il presidente ha stanziato 2 milioni di euro lordi come bonus da dare alla squadra in caso di raggiungimento della finale. Infine, nessun incrocio col collega Gerry Cardinale con cui i rapporti non soni così buoni.

L’articolo Milan-Inter: Zhang stanzia il bonus finale ma avverte, nel frattempo è gelo con Cardinale proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG