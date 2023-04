L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita del match contro il Benfica

Intervenuto ai microfoni di Prime Video nel prepartita di Inter-Benfica, l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha risposto così alle domande dei giornalisti.

LE PAROLE DI MAROTTA –: «Questo è un appuntamento gratificante per tutti, è chiaro che c’è molta emozione ma anche la consapevolezza di poterci ritagliare un ruolo importante e una bella soddisfazione. Speculazioni sul futuro? Non hanno condizionato perché la proprietà ha messo l’area sportiva nelle condizioni di lavorare nel migliore dei modi. Piano per il dopo Inzaghi qualora non andasse bene? Non voglio pensarci. Sappiamo che il ruolo dell’allenatore è sempre oggetto di critiche. Gli impegni sono tanti e noi lo vogliamo lasciare lavorare con tranquillità. Derby in semifinale? Sarebbe una grande emozione. Qualcosa che ci riporta indietro nel tempo e un biglietto da visita per il calcio italiano».

L’articolo Marotta nel prepartita di Inter-Benfica: «Derby? Sarebbe una grande emozione» proviene da Inter News 24.

