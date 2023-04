L’ex calciatore del Milan, Rodney Strasser, ha commentato così il passaggio del turno dei rossoneri e l’ipotesi derby in semifinale

Intervistato da Sportitalia, Rodney Strasser ha detto la sua sul passaggio del turno in Champions League da parte del Milan e sull’ipotesi si affrontare l’Inter in un euro-derby in semifinale.

LE PAROLE DI STRASSER –: «Un traguardo importantissimo raggiunto dopo molti anni quello della semifinale: la squadra di Pioli lo ha fatto a modo suo, in modo unito. Con la grande passione che ha l’ambiente e con il grande cuore che ha questa squadra penso che il Milan possa sognare di vincere. Semifinale contro l’Inter? Voglio il derby, sì. Così mandiamo fuori l’Inter al 100%».

L’articolo Milan, Strasser: «Voglio il derby in Semifinale, così li mandiamo fuori» proviene da Inter News 24.

