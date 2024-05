L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha ricevuto il premio Rosa Camuna in un evento tenutosi a Milano.

Beppe Marotta ha voluto tranquillizzare i tifosi dell’Inter che ultimamente sono scossi dalle notizie riguardanti il passaggio di proprietà e le difficoltà delle trattative riguardanti il rinnovo del contratto di Lautaro Martinez. “L’assicurazione l’abbiamo data dal primo giorno. Oaktree vuol dare continuità, stabilità, sostenibilità a questo club e soprattutto vuole continuare nella scia di questi risultati importanti e quindi devo dispensare da questo punto di vista tanto ottimismo”.

La possibilità di diventare presidente

“Sono nato dirigente sin da giovane, è giusto che mantenga questa carica. Quella da presidente compete ad altri”.

Le trattative per il rinnovo di Lautaro

“Non c’è preoccupazione, sono negoziazioni e trattative che rappresentano dinamiche tipiche del mondo del calcio, soprattutto in questa fase della stagione. Partiamo da una considerazione importante: Lautaro ha grande senso di appartenenza verso questo club e questa città, questo ci faciliterà sicuramente nella trattativa col suo agente. Non c’è sicuramente fretta, faremo con molta calma. Oggi ci sono priorità aziendali che ben sapete, a tempo debito affronteremo anche queste problematiche se vogliamo considerarle così”.

Sul prolungamento del tecnico

“Anche per Inzaghi vale lo stesso discorso di Lautaro: Inzaghi ha dimostrato di essere bravo, vincente ed è evidente che da parte nostra c’è voglia di continuare il percorso, di prolungare il contratto. Non è solo fiducia, vogliamo metterlo in condizione di lavorare in tranquillità e il suo ciclo potrà andare avanti per molto tempo ancora”.

