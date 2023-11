L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha fatto il punto sulla situazione rinnovi e si è espresso sul match contro la Juve

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine del Charity Gala Dinner “Un Brutto T1po!”, evento benefico per la ricerca contro il diabete di Tipo 1, Beppe Marotta fa il punto sulla situazione dei rinnovi di contratto in casa Inter e si esprime così in vista del derby d’Italia contro la Juve.

SUI RINNOVI – «La cosa bella di questi ragazzi è che hanno forte senso d’appartenenza, questo vuol dire poter creare uno zoccolo duro. Prolungare la loro vita con l’Inter ha un significato anche morale. Io e Piero Ausilio stiamo negoziando senza fretta, abbiamo interlocutori attaccati all’Inter, c’è ottimismo».

SU JUVE INTER – «E’ sempre stato definito il derby d’Italia e tale rimane, poi in questa occasione giocano la prima contro la seconda in classifica, quindi c’è più appeal. C’è sempre emozione da parte mia quando arriva questa partita perché ho trascorso tanti anni a Torino. Sarà un bello spot per il calcio».

L’articolo Marotta: «Rinnovi? C’è ottimismo. Juve Inter sarà uno spot per il calcio» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG