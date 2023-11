Gianni Visnadi guarda già con entusiasmo alla sfida del 26 novembre tra Juve e Inter, fondamentale in ottica scudetto

Sulle frequenze di Radio Radio, Gianni Visnadi si sintonizza sul derby d’Italia del 26 novembre tra Juve e Inter, che riaccenderà il campionato dopo la sosta e, con esso, la classifica.

JUVE INTER- «L’Inter deve mettere in campo tutta la sua qualità per battere la Juventus? Sì, deve mettere in campo la sua superiorità ma allo stesso tempo penso che questa partita vale più per i bianconeri. Intanto perché la Juventus è dietro, perché gioca in casa e perché l’Inter non dev’essere obbligata a vincere anche a Torino. La squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe lievitare un po’ la sua cifra di gioco perché non può andare sempre bene. Io non credo che la Juventus valga lo scudetto e che a gennaio sarà rinforzabile. Penso che l’obiettivo sano sia quello di rientrare fra i primi quattro e giocare la prossima Champions League. Non penso che la Juventus arriverà seconda. Il Milan ha ancora tempo, spazio e modo per rientrare davanti ai bianconeri. La differenza fra le due forse la fanno gli allenatori: Simone Inzaghi riesce a far sembrare tutti bravi e l’altro nemmeno quelli bravi gli riesce a far sembrare buoni».

L’articolo Juve-Inter, Visnadi: «I nerazzurri non sono obbligati a vincere» proviene da Inter News 24.

