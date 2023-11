Luciano Moggi si è espresso sulla lotta scudetto, concentrandosi sulle due candidate Inter e Juve: il suo pensiero

Su Libero, Luciano Moggi analizza l’ultima giornata di campionato di Inter e Juve, allargando gli orizzonti alla lotta scudetto tra i due club.

INTER JUVE – «È un campionato che al momento non esprime un vero e proprio dominatore. Magari l’Inter, attualmente in testa alla classifica, riesce più di tutte a dare la sensazione di potersi riappropriare dello scudetto visto il gioco di squadra che esprime, perché la difesa e l’attacco sono i migliori del campionato, con Lautaro che è il capocannoniere con 12 gol. Nonostante ciò non riesce a scrollarsi di dosso la Juventus, che anzi per due volte l’ha superata in classifica, anche se solo per una notte»

COL FROSINONE- «Passata la nottata, nel posticipo di San Siro l’Inter ha piegato un coriaceo Frosinone (2-0), sbloccando il risultato con un tiro di Dimarco da metà campo, che magari voleva essere un cross e che alla fine è stato un gol alla Maradona. Poi il rigore, procurato da Thuram e trasformato da Calhanoglu. L’Inter ha affrontato un buon Frosinone con grinta, come se avesse davanti una rivale per il titolo, e si è ripresa il primato. Questo giochetto dura da due turni: i bianconeri riassaporano l’ebbrezza del primo posto e provano a condizionare il rendimento dei nerazzurri, costretti al momentaneo inseguimento. Se la Juve dovesse durare, considerando che quest’anno non ha problemi di partite infrasettimanali, alla lunga potrebbe rendere vita dura a tutti nonostante il gioco asfittico che non piace, ma che porta punti»

