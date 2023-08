Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta torna sulle due trattative sfumate.

Beppe Marotta a RDS ha parlato anche di Samardzic e Lukaku. “Bisognerebbe aprire un altro capitolo. E’ venuta meno un po’ di serietà e di rispetto dei ruoli: alcuni ti dicono sì oggi e domani no”.

Romelu Lukaku

“Dobbiamo adattarci ad un sistema cambiato anche nei valori, sono regole della vita e ci si deve stare. Le bandiere non ci sono più, i giocatori sono guidati dai loro agenti. Un giocatore come Mazzola o Rivera restava sempre in un solo club, oggi anche i big si muovono e muovono denaro. L’operazione Lukaku ha lasciato tanta delusione, uso solo questo termine, lui farà la sua strada. In Italia Penso di no, non so leggere le dinamiche del Chelsea e sue“.

