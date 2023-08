L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha detto la sua sul reparto offensivo.

Beppe Marotta ha parlato anche dei possibili movimenti in attacco ai microfoni di RDS. “Correa vuole spazio e non siamo indifferenti a questo. Non manteniamo i giocatori per forza, Ausilio sta ragionando con lui. Se decide di andare via, cercheremo di accontentarlo. Sanchez è andato via a malincuore e ha mandato segnali di ritorno, questo è vero ed è positivo”.

Sanchez Alexis

“Lautaro può essere finalizzatore e risolutore, può essere il terminale del nostro gioco. Ha fatto due gol, è molto attivo. Arnautovic? Il ruolo del manager è di avere un taccuino di grandi nomi e ambizioni, non riduco il valore di Arnautovic, prima avevamo altri obiettivi. Spiace averlo soffiato al Bologna negli ultimi giorni di mercato“.

