Il Milan lo ha messo nel mirino e l’Inter prova il clamoroso “sgambetto”. Si prospetta un nuovo e coinvolgente derby di mercato.

In un panorama calcistico in costante movimento come quello italiano, le squadre sono sempre alla ricerca di nuovi talenti che possano rinforzare la rosa e portare freschezza e dinamismo all’interno del gruppo.

In particolare, il Milan, uno dei club più titolati e seguiti in Italia, sembra essere in fase di rifinitura per un possibile colpo di mercato che potrebbe vedere protagonista un prospetto molto interessante e dalle qualità indubbie che sta attirando le attenzioni di molti, e su cui emergono sviluppi davvero molto interessanti in ottica Milan, già a gennaio. Sul giocatore però si sarebbe fatta sotto anche l’Inter, con Marotta in prima linea a tentare di soffiare il giocatore entrato nelle mire rossonere.

Milan in cerca di soluzioni

In questa prima parte di stagione il Milan ha palesato di avere una rosa corta. dettaglio questo che ha condizionato e non poco Fonseca nel poter attuare una turnazione adeguata degli uomini in un calendario sempre fitto di impegni e partite da disputare. Il Club di Via Aldo Rossi, con l’approssimarsi della sessione di calciomercato di gennaio, si trova di fronte alla necessità di ampliare e rinforzare il proprio reparto di centrocampo. Stando alle ultime rivelazioni provenienti dagli ambienti legati al mercato, nonostante l’ampia rosa a disposizione, i rossoneri sentono l’esigenza di ulteriori innesti, in particolare a centrocampo, dove si registra una mancanza numerica che potrebbe limitare le scelte tattiche dell’allenatore. La ricerca di nuovi potenziali talenti è, quindi, più fervente che mai. Nelle ultime ore però si è registrata la mossa dell’Inter che potrebbe cambiare tutto in tal senso.

Il talento tra Milan e Inter

Reda Belahyane, classe 2004, attualmente in forza all’Hellas Verona, ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocare nei grandi palcoscenici. Con cittadinanza franco-marocchina, il giovane calciatore non solo risplende per il suo talento in campo, ma anche per la sua duttilità administrativa che lo rende un elemento prezioso anche fuori dal terreno di gioco. Le squadre di Milano, entrambe desiderose di rinforzare le proprie rose con giovani di talento, hanno dunque messo gli occhi sul regista veronese, scrive Tuttosport. Da una parte, l’Inter, sotto la guida dei dirigenti Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, considera Belahyane come una potenziale stella da affiancare a giocatori del calibro di Hakan Çalhanoğlu nel cuore del centrocampo. Con contratti in fase di definizione per alcuni giocatori chiave, il club nerazzurro guarda a Belahyane come a una soluzione strategica conforme ai parametri economici fissati dal fondo Oaktree. Dall’altra parte, il Milan, non meno attento, segue da tempo il giocatore, ritenuto in linea con la filosofia di investimento sui giovani talenti avallata dai fondi Elliott e RedBird.

Moncada, Furlani e Scaroni

Rapporti e potenziali sviluppi

I rapporti tra il Milan e l’Hellas Verona, rafforzati da precedenti operazioni di mercato, potrebbero giocare un ruolo chiave nella corsa a Belahyane. Il verrone targato 2025 vedrà i rossoneri potenzialmente pronti a fare una mossa concreta, soprattutto alla luce delle incertezze legate al ritorno in campo di alcuni dei loro giocatori chiave. Allo stesso tempo, l’Inter resta vigile, pronta a valutare ogni opportunità che il mercato offre per potenziare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE Kvaratskhelia “al posto” di Leao: svolta di mercato in arrivo? Cosa accade dietro le quinte

Leggi l’articolo completo Marotta “sfida” il Milan, assalto al nuovo obiettivo rossonero: “sgarbo” in arrivo?, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG