Un nuovo forfait in vista di Milan-Juventus. Non arrivano buone notizie per Fonseca in vista del big match di San Siro.

In vista del grande match che vedrà opporsi due delle squadre più prestigiose del panorama calcistico italiano, ossia Juventus e Milan, entrambi gli allenatori si trovano a dover fare i conti con delle significative assenze nei propri schieramenti.

La situazione di infortunio di alcuni giocatori chiave si prospetta come un ostacolo non da poco per le strategie di Thiago Motta e Paulo Fonseca, che cercano di preparare al meglio le proprie squadre per la sfida di San Siro.

Una sfida cruciale al rientro

Il Milan al rientro dalla sosta per le Nazionali dovrà riprendere a correre in campionato senza perdere tempo. La classifica impone di accelerare i tempi della rimonta sugli avversari che, fino ad ora, non sembrano voler rallentare la propria corsa alle prime posizioni. Dopo un pareggio deludente a Cagliari e una sorprendente vittoria a Madrid contro il Real, il Milan deve preparare al meglio la sfida contro la Juventus che rappresenta un appuntamento di grande rilievo e, al contempo, una sfida da non sbagliare per avvicinarsi concretamente alla lotta per lo Scudetto. Sulla sfida però aleggiano cattive notizie, soprattutto fronte infermeria. Si fa largo infatti un nuovo forfait per la sfida del 23 novembre a San Siro.

Nuovo forfait in vista di Milan-Juve

La Juventus si trova a fronteggiare un duro colpo con la conferma dell’infortunio di Cabal, il cui rientro era atteso dopo un periodo di assenza dovuto a una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro patita durante l’attività con la sua nazionale. Questo infortunio allunga l’elenco dei giocatori indisponibili per Thiago Motta, che include anche Bremer, altro elemento fondamentale della difesa, privando così la squadra di Torino di due pezzi da novanta nella retroguardia. Di fronte a tali perdite, la Juventus ha deciso di non ricorrere al mercato degli svincolati, pianificando piuttosto di rinforzarsi nell’imminente finestra di trasferimento di gennaio. A comporre il quadro preoccupante per la Vecchia Signora si aggiungono i guai fisici di altri elementi chiave. Milik, già alle prese con i postumi di un doppio intervento al ginocchio, e Nico Gonzalez, fermo da un mese e mezzo a causa di una lesione al retto femorale della coscia destra, resteranno fuori dall’azione almeno fino alla fine dell’anno. Questo costringe la squadra a cercare soluzioni alternative per mantenere alto il livello delle prestazioni senza due delle sue punte di diamante. Sul fronte opposto, il Milan gode di notizie più positive riguardo la condizione fisica dei propri giocatori. Morata, ad esempio, è in via di recupero e si prevede possa tornare in campo già con la nazionale spagnola, rendendolo disponibile per la sfida contro la Juventus. Anche Gabbia si sta riprendendo e potrebbe tornare a disposizione di Fonseca per la partita di San Siro. Tuttavia, la situazione di Jovic resta più complicata a causa di una pubalgia che ne rallenta il rientro, con il serbo che sembra destinato a lasciare il club nel mercato invernale.

Luka Jovic

Uno scontro diretto ad alta tensione

Con questi scenari in mente, la partita tra Juventus e Milan si preannuncia ricca di tensione e incertezza. Entrambe le squadre sono chiamate a superare le difficoltà legate alle assenze per dimostrare il proprio valore e determinazione in uno degli appuntamenti clou della stagione calcistica. Motta e Fonseca dovranno dunque lavorare sodo per preparare le proprie formazioni in modo tale da sfruttare al meglio le risorse a disposizione, in attesa di poter contare nuovamente sull’apporto dei giocatori attualmente indisponibili.

