Marotta spiega il colpo Cuadrado: «Ha la cultura della vittoria». Le parole del dirigente dell’Inter

A Radio TV Serie A, su RDS, Beppe Marotta ha parlato anche dell’arrivo dell’ex Juve Juan Cuadrado.

CUADRADO – «Si porta dietro una cultura della vittoria che serve moltissimo. Quando arrivò Pirlo alla Juventus, aveva vinto col Milan. Cuadrado è valido, ha una bella cultura della vittoria alle spalle che abbiamo anche noi. Bisogna mettere insieme l’entusiasmo del giovane e l’esperienza dell’anziano che viene trasmessa anche negli spogliatoi in settimana, la differenza la danno gli anziani. I tifosi dell’Inter hanno un grandissimo amore e la passione non si discute. Abbiamo ricevuto critiche sui social ma anche via mail ma fa parte del gioco: il calcio è cambiato, è evidente che l’amore verso una maglia ti porta ad essere sfiduciato quando pensi che la squadra non può essere completata ma non è così».

