Donadoni apre alla Nazionale Femminile: «Io CT? Il progetto mi stimola». Le dichiarazioni dell’allenatore

Roberto Donadoni è uno dei nomi accostati alla panchina dell’Italia Femminile. Sull’ipotesi di allenare le Azzurre, anche della Juventus Women, il tecnico si è espresso così a La Gazzetta dello Sport.

DONADONI – «Onestamente non ci avrei mai pensato a una soluzione del genere. Ma sarei bugiardo se dicessi che non sia stimolato dal progetto. Nell’ambito femminile c’è un movimento con grande voglia di crescita e una spinta a migliorarsi. Se tutte le componenti andranno in questa direzione sono disponibile a discuterne».

