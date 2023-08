Mauro promuove la Juve: «Ci sono due novità meravigliose». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

A La Repubblica, Massimo Mauro ha commentato così Udinese Juve.

MAURO – «La Juventus a Udine ha fatto un grande primo tempo con due novità meravigliose, Andrea Cambiaso e Timothy Weah. Con semplicità ma con grande efficacia hanno consentito a Chiesa di fare la differenza. È stata una bella Juve perché l’Udinese, pur sbagliando molto in fase difensiva, sembra una buona squadra. Presto per parlare in tal senso, certo è che dal punto di vista fisico non fare le coppe aiuta. Il tecnico può gestire meglio i problemi da risolvere, ha molto più tempo. Ovviamente resto dell’idea che fare le coppe sia meglio, però il dato va tenuto in considerazione».

