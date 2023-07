Marotta: «Suarez era un amico, Pirlo gli somigliava». Le parole dell’ex dirigente della Juve sulla leggenda dell’Inter

Marotta ai microfoni di Sky Sport 24 ha ricordato Luisito Suarez, scomparso oggi. Queste le parole dell’ex dirigente Juve.

MAROTTA – «E’ stato un giocatore molto importante nell’economia di gioco della Grande Inter. Io lo vedi per la prima volta a San Siro contro il Benfica nel maggio del 1965. Ho avuto un rapporto di grande amicizia, soprattutto quando lui è passato alla Sampdoria. Nel 1986 lo ricordo quando portò l’Under 21 spagnola alla vittoria dell’Europeo. Al mio arrivo all’Inter c’era come osservatore. Aveva delle grandi qualità umane che non si possono dimenticare. Dal punto di vista calcistico, la somiglianza con Pirlo è uno spaccato che fa riferimento. Vedendo l’Inter mi ricordo la caratteristica del lancio lungo che era un’innovazione per quel calcio. Fu il metronomo di quella Inter che entrò nella storia del calcio italiano ed europeo».

The post Marotta: «Suarez era un amico, Pirlo gli somigliava» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG